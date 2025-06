Luciano Tesorini alla guida Confindustria Imperia: “Servizi, opportunità e presenza” per un territorio più competitivo

“Servizi, opportunità e presenza” saranno le parole chiave del mandato di Luciano Tesorini, nuovo presidente di Confindustria Imperia, eletto ufficialmente, oggi, martedì 17 giugno nel corso dell’assemblea annuale dei soci. Imprenditore edile alla guida della Tesorini Srl di Camporosso, succede a Barbara Amerio (Amer Yachts Spa), giunta al termine del secondo mandato. Accanto a lui, un Consiglio di Presidenza rinnovato e in carica fino al 2029, composto da sette vicepresidenti, la past president e consiglieri con possibilità di ampliamento.

Nel suo discorso d’insediamento, Tesorini ha ribadito l’impegno per un’associazione sempre più efficiente e utile alle imprese: servizi personalizzati, aggiornamento su bandi e certificazioni, formazione, innovazione ambientale e parità di genere saranno al centro delle attività interne. Fondamentale, ha sottolineato, il ruolo di Confindustria come punto di riferimento unico per le aziende.

All’esterno, il presidente invita a una partecipazione più attiva degli imprenditori alla vita economica territoriale, per cogliere al meglio tutte le opportunità offerte. Forte l’attenzione verso i giovani e il mondo della scuola, con la volontà di rilanciare i progetti 'Ragazzi in azienda' e 'Adotta un istituto', promuovendo un sistema formativo e imprenditoriale più interconnesso.

Sul fronte internazionale, Tesorini rilancia la visione marittima del territorio promossa da Amerio, guardando a nuove sinergie con Francia e Principato di Monaco per valorizzare la Riviera di Ponente come hub di sviluppo per nautica e turismo. In questa strategia, la collaborazione transfrontaliera sarà decisiva per la crescita dell’intero tessuto produttivo.

Infine, il tema infrastrutture sarà centrale nel mandato: Tesorini invoca interventi concreti e tempestivi su arterie strategiche come la Statale 28, il Tunnel di Tenda, il raddoppio ferroviario Andora–Finale, la Albenga-Carcare-Predosa e l'Aurelia Bis. L’obiettivo è connettere meglio la provincia con il basso Piemonte e la Costa Azzurra, creando un’unica area integrata anche su turismo, ambiente e sanità.

I cinque vicepresidenti sono Saul Convalle, Gilda De Villa, Paolo Di Massa, Christian Feliciotto, Gianni Silvano, che con i due vicepresidenti delegati, Alessandro Bocchio per la Piccola Industria e Tommaso Mattioli per i Giovani Imprenditori), la past president Barbara Amerio e i consiglieri invitati, Attilio Ascheri, Carlo Carli, Roberto Arimondo, Walter Lagorio) che vanno a comporre il Consiglio di Presidenza che resta in carica fino al 2029.