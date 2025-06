Sanremo, il 25 giugno seminario sul "PNRR e nuovi vincoli di finanza pubblica"

Nuovo incontro di formazione a Palazzo Bellevue organizzato dall’assessore alle finanze e con delega al personale Giuseppe Sbezzo Malfei.

Mercoledì 25 giugno, nella Sala degli Specchi, il dottor Maurizio Delfino terrà un seminario di aggiornamento (in presenza) sul tema “PNRR e nuovi vincoli di finanza pubblica – analisi dei DM 13 febbraio 2025 e 4 marzo 2025 in attuazione della Legge di bilancio 2025” (dalle 9 alle 14)

L’evento è gratuito ed è riconosciuto ai fini della formazione professionale dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei revisori degli enti locali e prevede la possibilità di riservare 50 posti a coloro che si prenotano sul sito dell’ordine entro il 20 giugno.

“Questo seminario – dichiara l’assessore Sbezzo Malfei – permette ai professionisti del settore di rimanere aggiornati sulle novità in materia di contabilità, finanza e normativa. Un’opportunità per accrescere le proprie competenze contribuendo, inoltre, a migliorare la performance dell’ente. L’auspicio è che, sulla scia dei tavoli di confronto aperti con altre associazioni, quest’iniziativa rappresenti l’inizio di un rapporto propedeutico ad uno scambio di idee e riflessioni, in tema di finanza pubblica e riscossione, volti a rafforzare i rapporti tra il nostro ente e lo stesso ordine dei commercialisti, al fine di creare sinergie sempre più strette per affrontare le sfide comuni legate alla gestione finanziaria”.