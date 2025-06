Negli ultimi anni, molte persone si stanno chiedendo come funziona un climatizzatore senza unità esterna, soprattutto nelle grandi città come Milano, dove vincoli architettonici e regolamenti condominiali spesso impediscono l’installazione di unità esterne visibili. Questi dispositivi innovativi rappresentano una soluzione ideale per chi desidera comfort termico senza alterare l’estetica della facciata o sostenere interventi invasivi.

Cos'è un climatizzatore senza unità esterna?

Un climatizzatore senza unità esterna, chiamato anche climatizzatore monoblocco, è un apparecchio compatto che contiene in un unico corpo sia il motore che i componenti per il raffreddamento (e talvolta anche per il riscaldamento). L’unica connessione con l’esterno è rappresentata da due fori sul muro per lo scambio d’aria.

Come funziona nel dettaglio

Capire come funziona un condizionatore senza unità esterna è più semplice di quanto si pensi. Ecco il processo:

L’aria calda presente nella stanza viene aspirata dall’apparecchio.

Attraverso un compressore interno e un sistema di scambiatori, l’aria viene raffreddata.

L’aria fresca viene reimmessa nell’ambiente, mentre l’aria calda generata dal processo viene espulsa all’esterno tramite due bocchette (di solito invisibili all’esterno della facciata).

Alcuni modelli sono dotati anche di pompa di calore, rendendoli utilizzabili anche in inverno per riscaldare.

Vantaggi del climatizzatore monoblocco

Ora che sai come funziona un climatizzatore senza unità esterna, è utile conoscerne anche i vantaggi:

✅ Nessuna unità esterna visibile, ideale per centri storici o condomini con vincoli.

✅ Installazione rapida e senza opere murarie invasive.

✅ Efficienza energetica e consumi ridotti.

✅ Funzionamento silenzioso, perfetto per camere da letto o ambienti di lavoro.

✅ Design discreto e moderno che si integra con ogni stile abitativo.

Quando conviene sceglierlo?

Scegliere un climatizzatore senza unità esterna è particolarmente consigliato per:

Appartamenti in affitto;

Edifici sottoposti a vincoli paesaggistici o architettonici;

Ambienti dove non è possibile modificare la struttura esterna;

Locali commerciali e uffici in centro città.

