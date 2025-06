Fabio Bozzo per Patto per il Nord Liguria: una nuova guida per l’autonomia

La politica ligure accoglie una nuova figura di riferimento. Con profondo orgoglio, Patto per il Nord dà il benvenuto a Fabio Bozzo come neo Segretario regionale per la Liguria. Una nomina che non rappresenta un semplice cambio al vertice, ma l’affermazione di un percorso politico fondato su valori chiari e su una visione precisa per il futuro del territorio.

Fabio Bozzo è un profilo tra cultura e territorio.

Per comprendere appieno il valore di questa nomina, è utile conoscere il percorso di Fabio Bozzo. Storico e analista, autore di saggi che spaziano dalla geopolitica alla storia contemporanea, Bozzo ha sempre dimostrato una profonda capacità di analisi. I suoi studi, come “Ucraina in fiamme” o “Da Pontida a Roma. Storia della Lega”, rivelano un’attenzione particolare alle dinamiche identitarie e alle radici dei movimenti politici.

Il suo passato impegno nella politica locale, con un forte radicamento nel Tigullio, gli ha permesso di conoscere a fondo le problematiche e le potenzialità della Liguria. Non un politico chiuso nelle stanze del potere, ma un uomo che ha sempre cercato il dialogo con le associazioni, le imprese e gli amministratori locali. Questa sua propensione all’ascolto sarà un pilastro fondamentale della sua azione in Patto per il Nord.

La missione di Patto per il Nord in Liguria

Patto per il Nord si fonda su un’idea chiara: ridare centralità ai territori del Nord, valorizzandone le specificità e liberandone le energie. Non si tratta di un progetto basato sulla contrapposizione, ma sulla proposta. L’obiettivo è costruire un modello di sviluppo che parta dal basso, dalle esigenze reali di chi lavora, produce e investe ogni giorno nella propria regione.

La Liguria, con la sua storia, la sua economia legata al mare e il suo entroterra ricco di potenziale, è una regione strategica. L’impegno di Fabio Bozzo per Patto per il Nord Liguria sarà quello di dare voce a questo potenziale inespresso. Significa lottare per infrastrutture più moderne, per una burocrazia più snella e per un fisco che non penalizzi le imprese.

Una luce contro l’astensionismo

Nelle notti più buie, anche poche luci possono bastare a indicare la via. Fabio Bozzo, con la sua serietà e la sua passione, rappresenta una di queste luci. È un faro per chi non si rassegna al declino della politica e crede ancora nella possibilità di un cambiamento. La sua figura è una risposta concreta all’antipolitica dilagante.

L’antipolitica si combatte con la buona politica. E la buona politica è fatta di persone credibili, competenti e innamorate del proprio territorio. Uomini e donne liberi, consapevoli, che non rispondono a segreterie di partito lontane, ma solo alla propria coscienza e ai cittadini che rappresentano. Questo è il DNA di Patto per il Nord.

Un punto di riferimento per il Nord che produce

Con Fabio Bozzo alla guida, Patto per il Nord ha oggi in Liguria un punto di riferimento forte e autentico. Un interlocutore pronto a dialogare con tutte le forze produttive: dagli artigiani ai commercianti, dagli imprenditori del turismo a quelli della logistica. L’obiettivo è comune: rendere il Nord e la Liguria i veri motori della ripresa del Paese.

Si apre una stagione nuova, una sfida affascinante. C’è da costruire un’alternativa solida, capace di risvegliare l’orgoglio di appartenenza e di trasformare la delusione in partecipazione. Il lavoro da fare è tanto, ma la determinazione non manca.