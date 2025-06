Grave incidente stradale, questa mattina poco dopo mezzogiorno sulla Strada Provinciale 64 sul territorio comunale di Pigna.

Secondo una prima ricostruzione un’auto è finita in un burrone. A bordo c’erano due persone che, fortunatamente, sono già uscite dall’abitacolo e non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e le ambulanze. E’ stato anche chiesto l’ausilio dell’elicottero vista la zona impervia.