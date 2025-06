Ventimiglia si promuove in Costa Azzurra: al via la campagna turistica da Mentone a Cannes

Il Sindaco di Ventimiglia e l’Assessore al Turismo Serena Calcopietro annunciano con entusiasmo l’avvio della campagna di promozione turistica della città lungo la fascia costiera compresa tra Mentone e Cannes. L’iniziativa mira a far conoscere Ventimiglia non solo verso il levante ligure, ma anche oltre il confine, puntando sull’attrattività della città per un pubblico internazionale che frequenta abitualmente la vicina Costa Azzurra.

“L’obiettivo – dichiarano il Sindaco e l’Assessore Calcopietro – è promuovere un turismo sempre più esperienziale, capace di valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico del nostro territorio. Ma, soprattutto, vogliamo che questa azione porti benefici concreti al nostro tessuto commerciale, che rappresenta un punto di forza della nostra città. Ventimiglia, infatti, già oggi beneficia delle ricadute economiche derivanti dagli eventi e dai flussi turistici francesi. La vicinanza con importanti mete internazionali come Mentone, Monaco, Nizza e Cannes rappresenta un’opportunità strategica per intercettare nuovi visitatori e incentivare un turismo di qualità, capace di generare ricchezza diffusa per le attività locali”.

La campagna, che si articolerà attraverso affissioni e collaborazioni con operatori turistici francesi, intende rafforzare la presenza e l’identità di Ventimiglia all’interno di un circuito turistico euro-mediterraneo, promuovendo weekend culturali, esperienze legate alla natura e appuntamenti enogastronomici. “Crediamo in una Ventimiglia aperta, dinamica e protagonista del proprio sviluppo. Portare la nostra immagine oltre confine, come già successo alla Fête du Citron di Mentone, è un passo importante per costruire una crescita turistica sostenibile, in grado di alimentare anche la vitalità del nostro commercio”, conclude l’Assessore Calcopietro.