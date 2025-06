Ventimiglia: alla scuola dell'infanzia del Comprensivo 1 di via Chiappori la 'Festa dei Remigini' (Foto)

Si è svolta mercoledì scorso, come da tradizione, la consueta ‘Festa dei Remigini’ alla scuola dell'infanzia di Via Chiappori dell'Istituto Comprensivo n° 1 Biancheri di Ventimiglia, organizzata dalla fiduciaria Stefania Spirlì con la collaborazione delle maestre del Plesso (Patrizia Blanco, Alessandra Fochi, Patrizia Biarese, Liala Orsini, Raffaella Morreale, Mariateresa Napoli, Sandra Maccario, Consuelo Errante, Fabiana Pallanca e Enza Giglio).

I bambini dell'ultimo anno sono stati protagonisti di una coinvolgente ed emozionante rappresentazione per salutare insegnanti e genitori, esibendosi in canti e balli sulle note di grandi successi, pronti a spiccare il volo verso la scuola Primaria. Il momento più toccante è stato quando i piccoli alunni hanno recitato il kamishibai da loro interamente creato "Esploratori di gentilezza" (con il quale si sono meritati il terzo posto nel contest " Cyber BullisNo!" - Trust In Teens) in cui hanno immaginato come poter rendere il mondo un posto migliore ed intonato a seguire ‘Imagine’ di John Lennon, lanciando nel loro piccolo un grande messaggio di Pace.

Per l'occasione è stata anche allestita una mostra in cui sono stati esposti tutti i lavori prodotti dagli alunni durante l'anno scolastico all'interno della programmazione di plesso "Arte 3.0", oltre agli elaborati legati ai progetti di educazione civica e legalità di Istituto. La festa è stata inoltre l'occasione per concludere il percorso di Continuità con i Servizi educativi per l'infanzia del territorio ( Nido Aquilone ) con i quali si è instaurato negli anni un bellissimo e proficuo rapporto di collaborazione per garantire ai futuri piccoli alunni un passaggio tra ordini scolastici allegro e sereno.

Hanno preso parte alle manifestazione, complimentandosi con le Insegnanti per il lavoro svolto: il Sindaco Flavio Di Muro, il vice Preside Prof. Pierfrancesco Musacchio che ha portato ai genitori e alle famiglie i saluti della dirigente scolastica Amalia Catena Fresta; la Presidente (Paola Caronia) e il vice presidente (Giovanni Faedda) del Consiglio di Istituto. Un pomeriggio unico ed emozionante che rimarrà nel cuore di grandi e piccini presenti all'evento.