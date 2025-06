Il Comune di Sanremo invita i giovani a progettare il futuro della città: terzo incontro del Tavolo Giovani ‘La tua voce in comune’

Il Comune di Sanremo invita tutti i giovani del territorio al terzo incontro del Tavolo Giovani, che si terrà venerdì 20 giugno alle ore 10:30, presso il Centro di Aggregazione Giovanile "Villa Citera 3.0".

L’iniziativa è aperta a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni e rappresenta un'importante occasione di dialogo, partecipazione e co-progettazione. “Dopo il successo dei primi due appuntamenti – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – questo terzo incontro rappresenta la prosecuzione del percorso avviato per costruire insieme nuove idee, proposte e progetti per il futuro di Sanremo. Il Tavolo Giovani è infatti uno spazio pensato per ascoltare le voci dei giovani, valorizzare la loro creatività e coinvolgerli attivamente nelle politiche locali”.

Per essere sempre aggiornati sulle iniziative del Tavolo dei Giovani, è possibile seguire il profilo ufficiale su Instagram: @tavologiovanisanremo