Vallecrosia: nuovo sistema di parcheggio sul Lungomare Marconi, agevolazioni per i residenti a un euro al giorno

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia informa i cittadini che, con delibera approvata dalla Giunta, è stato istituito un nuovo sistema di parcheggio sul Lungomare Marconi, volto a garantire maggiori diritti e agevolazioni ai residenti della zona mare. A partire dal 16 del mese in corso, i residenti del lato mare potranno parcheggiare su tutti i posti disponibili lungo il lungomare, grazie all’introduzione di un bollino identificativo di colore diverso, che consentirà l’accesso a una tariffa agevolata di 30 euro al mese.

Una scelta forte e significativa, in netto contrasto con quanto previsto dalla precedente amministrazione, che aveva proposto una tariffa di 12 euro al giorno per i residenti. Con questo provvedimento, l’attuale Giunta garantisce un costo di solo un euro al giorno, tutelando le esigenze della cittadinanza e promuovendo una mobilità più sostenibile e accessibile. I bollini saranno disponibili a partire da giovedì della prossima settimana, e fino a quel momento è stato dato mandato dal Sindaco e al Comandante della Polizia Municipale di non procedere con sanzioni relative alla sosta, in attesa della completa distribuzione degli stessi.

L’Amministrazione resta a disposizione per ogni chiarimento e invita i residenti a rivolgersi agli uffici comunali per le modalità di acquisto e ritiro .