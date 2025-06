L'Agosto Medievale di Ventimiglia a Imperia per la Fiera di Sant'Antonio (foto)

L'Ente Agosto Medievale di Ventimiglia partecipa questo fine settimana alla Fiera di Sant'Antonio che si tiene al Borgo Marina di Imperia.



L’associazione della città di confine ha allestito un banchetto al Borgo Marina, per continuare l’incessante lavoro di promozione che l'Ente svolge sia in ambito locale che nella vicina Francia, come è avvenuto nei mesi scorsi dove ha partecipato ad una Fiera del Turismo che si è svolta a Nizza in Place Massena dal 28 al 30 marzo nel padiglione dedicato all'Italia, promosso dal Consolato Generale e dalla Camera di Commercio, mentre il 30 aprile ha partecipato al Salone del Turismo e tempo libero che si è svolto a Mentone al Palais d’Europe.



L’Agosto Medievale quest'anno ha raggiunto il cinquantesimo anniversario dalla sua prima edizione svoltasi nel 1975 dove ha raccontato la storia d'un Serventese del XIII secolo.

Per l'edizione del 2025 viene messa in scena la storia della famiglia Lascaris, i festeggiamenti inizieranno con la presentazione del Palio Marinaro, il 24 luglio con la Notte della Permissione proseguendo con la disfida di drappi e tamburi, giochi storici, le due serate dedicate alle ambientazioni, la regata storica, la notte del corsaro nero ed arrivare alla serata conclusiva il 4 agosto con la Notte del Guiderdone.