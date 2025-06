Sanremo dice addio a Barbara Siciliano, importante figura dello sport locale e allenatrice amata

Sanremo piange la scomparsa di Barbara Siciliano, ex campionessa della pallavolo femminile con ben 49 presenze in Nazionale, deceduta il 12 giugno a Lavagna dove si trovava in vacanza. La notizia ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello sport sanremese.

La Concattedrale di San Siro era gremita per l'ultimo saluto a una figura tanto amata e rispettata. Presente anche la squadra giovanile femminile di volley della Pro Patria, allenata da Barbara e in cui militano le sue due figlie, Viola e Beatrice, visibilmente commosse. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per lo sport locale e per tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata.