Ventimiglia: sabato 21 giugno il corteo per dire no alla guerra di Gaza, scende in piazza il comitato 'Palestina Libera'

"Sabato 21 giugno, nella giornata in cui tradizionalmente si celebra il solstizio d’estate, scendiamo in piazza a Ventimiglia". Interviene in questo modo il comitato 'Palestina Libera Ventimiglia e Dintorni' che ha organizzato la manifestazione. La scelta non è causale: “Senza una rinascita delle coscienze e un nuovo inizio per la giustizia e per il diritto internazionale, tutto il popolo palestinese, non solo Gaza, scompare. Il Governo Italiano deve fare rispettare il diritto internazionale e non renderci complici di ulteriori crimini e del genocidio di un’intera popolazione. Un primo passo è stato fatto dall'Italia votando ieri 12 giugno a favore della risoluzione ONU che richiede "un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza". La risoluzione richiede inoltre un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli a Gaza. Occorre andare avanti, facciamo pressione affinché anche il Governo italiano si unisca alla Spagna, alla Francia, alla Gran Bretagna e agli altri stati europei che hanno già condannato e applicato sanzioni nei confronti del governo Netanyahu".

Il corteo partirà da Piazza Ettore e Marco Bassi alle 16 circa per proseguire su Via Ruffini e successivamente Via Roma a costeggiare il palazzo comunale per poi terminare ai giardini pubblici Tommaso Regio dove verranno ascoltati alcuni interventi ( i relatori sono ancora in fase di definizione). Oltre ai cittadini, sono stati invitati le associazioni operanti sul territorio, i sindacati, i sindaci, i consiglieri regionali, il tutto in modo trasversale e le adesioni ricevute verranno dunque rese note. Confidiamo dunque nella massima solidarietà e partecipazione.