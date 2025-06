Ospedaletti: lunedì prossimo alla 'Piccola' un incontro aperto alla cittadinanza sul funzionamento del CER

Si svolge lunedì prossimo alle 11 un incontro aperto a tutta la cittadinanza, al centro culturale polivalente 'La Piccola', in via Cavalieri di Malta ad Ospedaletti. Oggetto dell'incontro è illustrare nei dettagli il funzionamento della 'Comunità Energetica Rinnovabile' (CER) che è già entrata in funzione nella città delle rose, in collaborazione con il Comune di Vallebona.

All'incontro, al quale sono invitati anche gli amministratori di condomini, parteciperanno i funzionari di IRE (Infrastrutture Recupero Edilizio Energia) Liguria, il Professor Stefano Bracco dell'Università di Genova, oltre al Sindaco Daniele Cimiotti ed altri rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un incontro di grande rilevanza e interesse cittadino che darà modo agli abitanti di Ospedaletti di comprendere al meglio i vantaggi ambientali ed economici che un moderno impianto di energia rinnovabile può offrire.

Inoltre, gli ospedalettesi potranno chiedere di aderire alla CER già costituita e denominata 'CERNOVA' (Comunità Energetica Rinnovabile Ospedaletti Vallebona).