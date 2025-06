Sanremo, manutenzione alla rete idrica a Bussana: possibili disservizi martedì 17 giugno

Rivieracqua informa che martedì 17 giugno è in programma un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta di distribuzione dell’acquedotto in via al Mare, nella località Bussana di Sanremo.

Durante le operazioni, che rientrano nell’ambito del servizio di gestione della rete idrica, potrebbero verificarsi disservizi temporanei nell’erogazione dell’acqua potabile. Le aree interessate includono la zona di Bussana e le vie limitrofe.

L’intervento si rende necessario per garantire l’efficienza e la sicurezza della rete di distribuzione. Rivieracqua invita i cittadini a tenere conto di possibili cali di pressione o interruzioni nella fornitura per l’intera giornata di martedì e si scusa per gli eventuali disagi arrecati.