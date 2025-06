Permessi di soggiorno, blitz tra Imperia e Sanremo: arrestati funzionario e titolare di agenzia, sequestrati 267mila euro

Un’operazione congiunta della Procura della Repubblica di Imperia e della Squadra Mobile ha portato, nella giornata di giovedì 12 giugno, all’esecuzione di cinque perquisizioni personali e domiciliari a carico di indagati per corruzione propria, nell’ambito della trattazione di pratiche per permessi di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia e il Commissariato di Sanremo.

Tra gli indagati figurano due pubblici ufficiali in servizio nei rispettivi uffici e tre soggetti privati, tra cui operatori del settore delle pratiche per stranieri. Le indagini hanno permesso l’arresto in flagranza di un funzionario dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, sorpreso subito dopo aver ricevuto una mazzetta da 5.000 euro in contanti, nascosta in una busta insieme a documenti amministrativi. A consegnare la somma sarebbe stata la titolare di un’agenzia di pratiche per stranieri, anch’essa arrestata in flagranza.

Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare complessivamente 267.000 euro in contanti, di cui 133.000 trovati nell’abitazione del pubblico ufficiale arrestato. L’indagine prosegue per accertare ulteriori responsabilità. La Procura sottolinea che resta valida la presunzione di innocenza per tutte le persone sottoposte a indagine.