Quattro milioni e mezzo dalla Regione per la riqualificazione urbana: 2,3 milioni arriveranno nella nostra provincia

Sono stati stanziati dalla Regione Liguria 4,4 milioni di euro su tutto il territorio per la riqualificazione di piazze e interventi di rifacimento della pavimentazione dei centri comunali. Queste risorse si vanno ad aggiungere alla precedente tranche di 16 milioni di euro per un totale di oltre 20 milioni di euro.

Per gli interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica la seconda tranche del Fondo strategico stanzia 4.471.283,39 euro per 11 interventi in tutta Liguria. Queste risorse si sommano ai fondi della prima tranche per un totale di oltre 20 milioni di euro di investimenti nel 2025.

“Con questi undici nuovi interventi – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola -andiamo a completare un pacchetto davvero significativo composto da 51 opere tra rigenerazione urbana, edilizia scolastica e residenziale per un investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro. Daremo ulteriore impulso all’entroterra con lavori attesi a Tiglieto, Tovo San Giacomo, Borgomaro e Vallebona, rifaremo due piazze importanti del savonese come quella del Carmine ad Albisola Superiore e quella Vittorio Veneto a Varazze con un finanziamento da 1,1 milioni di euro e la centrale via del Prione alla Spezia. Interverremo inoltre con una serie di opere che mirano al miglioramento e alla valorizzazione di alcuni dei luoghi più utilizzati dagli abitanti di Imperia e dai suoi turisti come: Expo Salso, mercato Andrea Doria e villa Grock. Porteremo a compimento, inoltre, un importante restyling in campo di edilizia scolastica, con un’opera da 600mila euro di cui 570mila dalla Regione Liguria, che vedrà il completamento delle aree esterne dell’asilo di Piani. Con questi nuovi finanziamenti dal Fondo strategico, condivisi con il presidente Marco Bucci, l’amministrazione regionale dimostra ancora una volta massima attenzione ai progetti dei Comuni e la volontà di proseguire con lo straordinario programma di rigenerazione urbana che, dal 2021 a oggi, ha visto diventare realtà oltre 160 progetti in tutta la Liguria”.

Per la nostra provincia sono stati stanziati 2.307.513 euro per sei interventi (totale 2025: 7.907.513 euro). Al Comune di Borgomaro andranno 208mila euro per il primo lotto, costo complessivo 219mila euro, del restyling delle vie interne della frazione di Conio, 248mila euro su un intervento da 275mila andranno al Comune di Vallebona per il recupero e la riqualificazione dell’accesso a nord del centro abitato del cosiddetto Borgo.

Quattro distinti finanziamenti, strategici per lo sviluppo di opere fondamentali per la città capoluogo, andranno al Comune di Imperia. Uno da 570mila euro, su un lavoro da 600mila, sarà dedicato all’edilizia scolastica con il completamento delle aree esterne dell’asilo di Piani. Gli altri tre saranno invece lavori di miglioramento e valorizzazione per: Expo Salso, mercato Andrea Doria e villa Grock per un totale di 1.281.550 euro di finanziamento regionale con un cofinanziamento da parte del Comune di Imperia di 67mila euro.