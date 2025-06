Notte Bianca 2025: Loano si accende tra artigianato, spettacoli e il concerto di Irene Grandi

A Loano è tutto pronto per l’edizione 2025 della Notte Bianca, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano, in collaborazione con Fipe-Confcommercio e l’Associazione Centro Culturale Polivalente.

Come sempre, cuore pulsante dell’evento saranno i negozi e i locali cittadini, che resteranno aperti fino a tarda sera a partire dalle ore 17 con punti di degustazione per tutti i visitatori. La manifestazione si articolerà in due giornate di festa: il calendario completo della rassegna è disponibile online su www.viviloano.it .

Venerdì 20 giugno, Via Dante ospiterà l’Anteprima della Notte Bianca, un mix di colori, sapori e musica per dare il via al weekend.Dalle ore 16, le vie si popoleranno di un vivace mercatino dell’artigianato, con creazioni uniche e proposte curiose. Dalle 18, sarà protagonista il cibo di strada, con una selezione di piatti sfiziosi serviti in un’atmosfera conviviale. Alle 19, la musica salirà in cattedra con il concerto dei Premiato Cotonificio, che proporranno un repertorio di cover pop-rock italiane e internazionali. A partire dalle 21, il pubblico potrà godersi la musica dal vivo di Paolo Bortolotti, con i grandi classici della musica italiana, e lasciarsi sorprendere dalla magia del Mago Alex, che incanterà grandi e piccoli con i suoi numeri spettacolari.

Sabato 21 giugno la festa esploderà in tutto il centro cittadino con la vera e propria Notte Bianca, che animerà il lungomare e le vie del centro con un programma ricchissimo. Dalle ore 17, la passeggiata si trasformerà in un suggestivo mercatino dell’artigianato, ideale per chi ama scoprire pezzi unici e idee regalo. Alle 18, il profumo dello street food si diffonderà per le vie della città, con tantissime proposte gastronomiche pronte a soddisfare ogni palato. Dalle 21:30, Loano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, completamente gratuito, con concerti e musica live che animeranno la serata fino a notte fonda.

A esibirsi saranno: Slot Machine Band, Tuan Band, Liga + Vasco + 883 Cover Band, i Dirty Blonde, i D.R.I.M. Country, i Ludwig, i New Gen, i 4WD, il Premiato Cotonificio, i 4Real con Edhera, i Missing Ink, i Running Shadows, il Gruppo Tribal Bellydance, Simona&Marco, Paolo Bortolotti, The Soul.

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione l'Agenzia Eccoci Eventi) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Ad esibirsi quest'anno sul palco allestito in piazza Italia una grande interprete della musica italiana: Irene Grandi.

Gli organizzatori ringraziano i main sponsor dell’evento: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa, Energia Azzurra e Divani & Divani by Natuzzi Albenga.

Partner ufficiali dell’iniziativa sono i media Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.