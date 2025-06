Sanremo: iscrizioni aperte per il centro estivo per minorenni e maggiorenni con disabilità

Proseguono le iscrizioni al centro estivo “I desgaribai” dedicato ai minorenni e ai giovani maggiorenni con disabilità, previsto dal 1° luglio al 29 agosto, che avrà sede presso la scuola Nobel in via Panizzi. Il programma prevede gite e uscite anche in spiaggia, sport, attività ludico creative. Il centro estivo è organizzato dal Comune di Sanremo in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Ad Sidera e Angsa Imperia ApS.

“Il servizio, con le varie attività estive previste, viene svolto grazie al coinvolgimento di alcune associazioni del territorio che si sono subito messe a disposizione. Questo è un progetto importante, in cui crediamo molto, perché è legato ai concetti di inclusione e integrazione di giovani, sia minorenni sia maggiorenni, che presentano uno stato di disabilità” dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: adsiderasanremo@gmail.com