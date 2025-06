A Sanremo l’estate si trascorre anche in biblioteca: ecco gli eventi in programma anche per i più piccini

Il Servizio Biblioteca Civica e Servizi Cultura di Sanremo è lieta di annunciare “Estate in Biblioteca”, sei coinvolgenti incontri dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni pensati per animare i mesi estivi con la magia dei libri e del gioco.

“Abbiamo deciso di realizzare quest’iniziativa – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – per offrire un’opportunità unica per i più giovani di vivere la biblioteca in modo nuovo e divertente, anche durante la pausa scolastica. “Estate in Biblioteca” rappresenta un’occasione preziosa per trasformare la biblioteca da luogo di studio a centro di cultura e divertimento”.

Gli incontri, distribuiti tra la metà di giugno e la metà di settembre, vogliono altresì far scoprire il funzionamento della “Sala Ragazzi”, intitolata ad Antonio Rubino (disegnatore, illustratore, scrittore e fumettista) trasformando così la biblioteca in un vivace spazio di esplorazione e apprendimento.

Il programma si articola in due fasce di età:

per i bambini dai 3 ai 6 anni: previsti tre appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce e all’affascinante mondo del Kamishibai, il tradizionale teatro di carta giapponese che incanterà i piccoli spettatori con le storie illustrate.

per i bambini dai 7 ai 10 anni: tre incontri stimolanti saranno organizzati sotto forma di “caccia al tesoro letterario”, un’attività ludica che unirà il piacere della scoperta a quello della lettura, guidando i partecipanti tra gli scaffali alla ricerca di indizi e storie.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alla Biblioteca Civica “Dott. F. Corradi” (via Carli n.1) e inizieranno alle ore 16.

Ecco le date degli incontri:

Bambini 3-6 anni (Kamishibai- Il teatro in valigia):

- Mercoledì’ 18 giugno 2025

- Mercoledì 23 luglio 2025

- Mercoledì 27 agosto 2025

Bambini 7-10 anni (Caccia al tesoro letterario):

Mercoledì 2 luglio 2025

Mercoledì 6 agosto 2025

Mercoledì 10 settembre 2025

Gli incontri prevedono un numero di partecipanti limitato per garantire la migliore esperienza possibile.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie), si prega di contattare il seguente recapito 0184/580723 o inviare una mail al seguente indirizzo: biblioteca@comunedisanremo.it.