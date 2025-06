Festival di Sanremo: Cuffini, Di Marco e Barillà, ecco la commissione di valutazione per la manifestazione di interesse

Il Comune di Sanremo ha pubblicato la determina, adottata dal dirigente del Settore Turismo, per individuare i tre dirigenti che comporanno la 'Commissione di Valutazione' con il compito di valutare l’ammissibilità della domanda di partecipazione, presentata da Rai, alla manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028 (con eventuale proroga per un massimo di due anni).

La Commissione di Valutazione sarà così composta:

- dott.ssa Rita Cuffini, dirigente del Settore Turismo, quale presidente

- dott.ssa Monica Di Marco, dirigente Settore Segretario Generale, quale membro

- dott.ssa Cinzia Barillà, dirigente Settore Servizi Finanziari, quale membro

Nei prossimi giorni, la Commissione di Valutazione si riunirà per aprire la busta contenente la domanda di partecipazione presentata da Rai.