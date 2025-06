Cipressa, villa Biener apre le porte alla solidarietà con Noi4You: un compleanno speciale tra arte, musica e impegno sociale

Una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e della solidarietà è in programma il prossimo mercoledì 18 giugno presso la splendida Villa Biener, immersa tra le colline di Cipressa, sita in Via Fossati 80, 18017, Moiano (IM). L’occasione è il compleanno di Judit Török, proprietaria e cofondatrice della stessa Associazione culturale che da anni promuove l’arte contemporanea in uno degli angoli più suggestivi della Riviera ligure.

L’evento, che prenderà il via alle 16:30, si trasformerà in un’esperienza culturale e benefica il cui ricavato – a offerta libera – sarà interamente devoluto a Noi4You, associazione di promozione sociale autonoma attiva sul territorio nella prevenzione e nel contrasto della violenza. Il programma è ricco e variegato. Si comincia con una visita guidata alla villa, per scoprire la magia del luogo e le opere d’arte che lo abitano.

Seguirà il laboratorio sull’autostima dal titolo “La comunicazione ogni giorno”, condotto dal dott. Vittorio Toesca. Alle emozioni del laboratorio farà eco la voce dello scrittore e cantautore Alessandro Bellati, che proporrà un reading teatrale tratto da "Un'estate standard", libro che celebra il centenario della nascita di Bruno Martino con prefazione di Marco Innocenti e foto originali di Lello Carriere.

Questo momento sarà accompagnato da intervalli di musica jazz dal vivo grazie al talento di Silvano Manco e Davide Fusi. A coronare la serata sarà un apericena conviviale curato da Noi4You – Sportello ArmaSanBart in collaborazione con tre eccellenze del territorio: La Piazzetta Golosa, Osteria degli Artisti e La Casaccia, per un incontro tra gusto e solidarietà. Per i più piccoli, sarà attivo un servizio di baby parking gratuito con attività ludiche organizzate dai clan Tabya e Costa Balenae 1, per consentire anche ai genitori di godere appieno dell’evento. Una festa speciale, dunque, che unisce arte, cultura e impegno sociale, nel nome dell’ospitalità generosa di Judit Török e di suo marito Carlo Maglitto, e della bellezza di un luogo che parla all’anima. Un’occasione da non perdere per vivere un pomeriggio diverso, fatto di emozioni autentiche e di gesti concreti. L’ingresso è a offerta libera, per ulteriori informazioni e per prenotare contattare: +39 327 4057468.