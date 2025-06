Quando si affronta la perdita di una persona cara, è importante poter scegliere il tipo di cerimonia più adatto ai suoi valori e alla sua visione della vita. In questo contesto, sempre più persone si chiedono: cosa significa funerale laico e come si svolge?. Si tratta di una forma di commemorazione che si distingue dalla tradizionale cerimonia religiosa, offrendo un’alternativa rispettosa e personalizzata.

In questo articolo esploreremo il significato del funerale laico, le sue caratteristiche principali e come viene organizzato, offrendo una panoramica chiara e utile per chi desidera compiere una scelta consapevole.

Che cos’è un funerale laico?

Il funerale laico è una cerimonia d’addio priva di riferimenti religiosi, ideata per onorare la memoria del defunto in modo personale, intimo e coerente con le sue convinzioni. È una celebrazione della vita che può essere modellata liberamente secondo i desideri della famiglia o della persona scomparsa.

Spesso scelto da chi non si riconosce in un credo religioso, il rito laico rappresenta una forma autentica di commiato, focalizzata sull’umanità, i ricordi e i valori individuali.

Come si svolge un funerale laico

A differenza di una cerimonia religiosa, il funerale laico non segue uno schema rigido. Tuttavia, ci sono alcuni elementi comuni che caratterizzano lo svolgimento del rito:

Accoglienza dei presenti in una sala del commiato, in spazi aperti o in luoghi simbolici scelti dalla famiglia;

Discorsi commemorativi letti da familiari, amici o da un celebrante laico;

Musica e letture personalizzate, spesso selezionate in base ai gusti o ai messaggi che si vogliono trasmettere;

Riflessioni o racconti di vita, che aiutano a celebrare il ricordo del defunto;

Ultimo saluto, seguito dalla cremazione o dalla sepoltura.

Tutto avviene in un’atmosfera raccolta, rispettosa e sobria, centrata sulla persona e sulla sua storia.

Perché scegliere un funerale laico?

Scegliere un funerale laico significa voler rendere omaggio al defunto in modo autentico, libero da schemi religiosi, ma comunque ricco di significato. È una scelta che rispecchia una visione più laica e razionale della vita, ma anche una volontà di personalizzazione più profonda.

È anche una risposta concreta per tutte quelle famiglie che desiderano un momento di raccoglimento che parli davvero della persona che non c’è più, al di là delle tradizioni religiose.

