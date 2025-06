Morì sei anni fa, a Ventimiglia santa messa in ricordo di Sara Ponti

Santa messa in ricordo di Sara Ponti, giovane mamma scomparsa il 15 giugno del 2019 per un male incurabile. Verrà organizzata il 15 giugno alle 18.30 nella chiesa di San Nicola a Ventimiglia.

Sara lasciò parenti e amici ormai sei anni fa. "In occasione del sesto anniversario della salita in cielo di mia figlia Saretta vi sarà una santa messa in sua memoria" - dice la madre, Maria Listro - "E' stata una brava mamma, una persona meravigliosa che ha sempre aiutato tutti. Purtroppo, però, il 15 giugno del 2019 ci ha lasciato dopo aver lottato per due anni come una guerriera contro un male incurabile".

"Le amiche del centro Fitness di Laura Barone, invece, organizzeranno una lezione in sua memoria" - fa sapere la mamma di Sara - "Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questa ricorrenza".