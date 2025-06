Chiuso il sottopasso di San Secondo a Ventimiglia. Non si potrà transitare per tutto il giorno fino alla conclusione dell'intervento di potatura iniziato questa mattina.

Rimane, perciò, al momento chiuso il tratto di via San Secondo che da corso Genova sbuca in via Scalo Merci.

Scatta, inoltre, il divieto di transito fino alla fine dell'intervento necessario per garantire la sicurezza lungo il tratto in salita a senso unico.