Sanremo, FdI vuole risposte sul degrado in via Padre Semeria: Consiglio e Balestra depositano interrogazione urgente

I consigliere comunali di Fdi di Sanremo, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno depositato un'interrogazione urgente al consiglio comunale in merito alle condizioni in cui versa via Padre Semeria.

"La pavimentazione del marciapiede di via Padre Semeria, nella zona di Sanremo compresa tra l’Aurelia e la parte alta della città, spiegano i consiglieri nel testo dell'interpellanza, risulta fortemente danneggiata, con evidenti cedimenti e avvallamenti dovuti principalmente all’azione delle radici dei pini marittimi; La situazione è stata riportata dalla stampa locale (Il Secolo XIX, edizione del 9 giugno 2025), che documenta con fotografie le gravi condizioni del marciapiede, definito una “trappola” per anziani, persone con difficoltà motorie e genitori con passeggini".

Per questo motivo gli esponenti matuziani di Fdi rilevano che " la situazione non solo rappresenta un serio pericolo per l’incolumità pubblica, ma costituisce anche un disservizio strutturale in un’arteria importante di collegamento urbano; Il tratto segnalato risulta essere l’unico disponibile per il transito pedonale in alcuni punti della via, aggravando il rischio per i cittadini. L’Assessore ai Lavori pubblici ha dichiarato alla stampa di essere a conoscenza del problema e di avere in programma un primo intervento di manutenzione straordinaria".

Per tutti questi motivi Consiglio e Balestra sottolineano che "è necessario un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità del marciapiede, anche in vista della stagione turistica estiva".

Il Sindaco e la Giunta comunale quindi dovranno rispondere all'interrogazione e riferire in merito a "quali siano i tempi effettivi previsti per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del marciapiede di via Padre Semeria, se sia stato predisposto un piano di manutenzione straordinaria o ordinaria per i marciapiedi cittadini che versano in condizioni analoghe ed infine quali misure temporanee di segnalazione e messa in sicurezza siano state adottate o si intendano adottare per tutelare i cittadini nel frattempo".