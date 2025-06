Sanremo: grande successo a Villa Magnolie per il saggio di fine anno del Liceo Musicale 'Cassini' (Foto)

Grandissimo successo di pubblico ieri a Villa Magnolie in occasione del secondo saggio del Liceo Musicale "G.D. Cassini" di Sanremo. Ad esibirsi sono stati gli alunni degli ensemble strumentali di musica d'insieme delle classi I, II e III, i partecipanti al progetto trasversale di coro e orchestra nonché i solisti della classe 3M.

In questa occasione la rappresentante dell'Associazione ASSEFA - la Prof.ssa Marina Moretti - ha donato al Liceo Musicale una splendida chitarra elettrica, per la quale la Dirigente scolastica Mara Ferrero e tutto il personale docente ringraziano sentitamente. Un grazie va anche a tutti i docenti per l'impegno profuso ed agli alunni per la serietà dimostrata in fase di esecuzione.

Considerevoli anche gli obiettivi raggiunti dagli alunni più fragili. Il linguaggio musicale valica i limiti dello spazio e del tempo e costituisce un potente mezzo di comunicazione in grado di attivare processi inclusivi per tutti.