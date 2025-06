Vallecrosia, rifacimento della segnaletica orizzontale: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Vallecrosia in occasione del rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio comunale.

Scatterà, infatti, il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Don Bosco, negli stalli posti sul retro dell'ex casa comunale, presso l'isola ecologica, lato ponente, fino al numero civico 33 e dal civico 4 al civico 6 dalle 9 alle 15 di domani, l'11 giugno; sul lungomare Marconi da via Colombo sino al confine con Camporosso, entrambi i lati, dalle 7 alle 13 dell'11 giugno e nelle vie Romana, Romana T1, Colonnello Aprosio zona ex mercato, via Colonnello Aprosio 413, via Giovanni XXIII, via San Vincenzo, via San Rocco, via Colombo 62/64 dalle 7.30 alle 15.30 dell'11 giugno.

Verrà rifatta la tracciatura delle linee di mezzeria, degli attraversamenti pedonali, delle linee di stop e delle precedenze.