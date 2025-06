Bordighera, festa di Sant'Antonio: modifiche alla viabilità

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della processione religiosa in ricorrenza della solennità di Sant’Antonio, venerdì 13 giugno 2025 dalle ore 20 alle ore 23 verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Roseto.

Saranno inoltre istituiti il senso unico alternato regolamentato da Agenti di Polizia Locale e la chiusura al transito ogniqualvolta sarà necessario; la processione si svolgerà in via Roseto, via Lagazzi, via Vittorio Emanuele, via G. Rossi, via A. Moro, via Bigarella, via S. Bernardo, via Neckarsulm, via G. Rossi, via Falcone Borsellino, via Roseto.