Camporosso: nel fine settimana 'l'A C'E' Birra' una manifestazione tra musica e buon cibo per la solidarietà

Camporosso, la passione per la buona birra e l’energia di una location straordinaria si incontrano in un evento imperdibile ‘lÀ C'È Birra’, festa della birra artigianale, che si svolgerà venerdì e sabato dalle 18 all’una presso la terrazza e lo spazio esterno del Centro Polivalente Giovanni Falcone, nella suggestiva località Bigauda a Camporosso.

Il nome ‘lÀ C'È Birra’ nasce da un gioco di parole che combina l'indicazione del luogo dell'evento con il nome dell'associazione. Organizzato dall’associazione culturale eventi benefici col patrocinio della città di Camporosso, questo weekend rappresenta un’occasione unica per gli amanti della cultura birraria e del divertimento, ma anche per chi desidera vivere momenti di aggregazione e spensieratezza in un contesto naturale e accogliente.

‘lÀ C'È Birra’ è molto più di un semplice evento di degustazione: è un vero e proprio festival dedicato alla scoperta delle eccellenze brassicole, accompagnato da musica dal vivo e DJ set. I visitatori avranno l’opportunità di assaporare una vasta selezione di birre artigianali, scoprendo le diverse sfumature di gusto e le storie dei produttori locali.

L’evento si svolgerà nel suggestivo spazio esterno del Centro Polivalente Giovanni Falcone, offrendo un’atmosfera conviviale e rilassata, ideale per condividere momenti speciali con amici e familiari. La location di Bigauda renderà questa due giorni ancora più memorabile. L’inaugurazione dell’evento si terrà venerdì alle 18 alla presenza di autorità locali e regionali.