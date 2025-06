Ventimiglia: si presenta a casa della ex nonostante il divieto di avvicinamento, la Polizia lo mette ai domiciliari

Gli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ventimiglia ha arrestato un uomo, in esecuzione dell’ordinanza del Giudice di Imperia di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa disposta per atti persecutori, in arresti domiciliari su richiesta della Procura.

L’uomo, il 3 giugno scorso e in violazione delle prescrizioni, si è presentato nell’abitazione della la ex e del figlio di lei, ma anche in altri luoghi frequentati dalla stessa, alimentando lo stato di tensione e paura della vittima. Accompagnato in Commissariato, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

La Polizia, in proposito, invita le vittime di reati in tema di violenza domestica a denunciare tempestivamente ogni fatto, riponendo fiducia nelle Istituzioni che ascoltano e agiscono a tutela della collettività.