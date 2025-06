Sanremo: pavimentazioni di piazza San Siro, piazza Muccioli e via Corradi sconnesse, la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Stefano, ci ha scritto per lamentare una serie di problematiche riscontrate, nonostante le diverse segnalazioni già inoltrate all’URP:

"La situazione delle pavimentazioni in Piazza San Siro, Muccioli e Via Corradi purtroppo non è cambiata. In molti punti la pavimentazione è sconnessa, mancante o traballante. Oltre a trasmettere un’immagine di trascuratezza in una zona centrale e frequentata, rappresenta anche un serio rischio per l’incolumità di chi vi transita ogni giorno. Mi auguro si possa intervenire al più presto per risolvere il problema in modo definitivo".