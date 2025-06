Il tour di Confesercenti con l’assessore regionale Marco Scajola sbarca a Olivetta San Michele (Foto)

Prosegue il tour di Confesercenti nelle località dell’entroterra condiviso con gli assessori regionali del nostro territorio. Ora è toccato all’estremo ponente ligure: insieme all’assessore regionale Marco Scajola il tour ha fatto tappa nel piccolo paese di Olivetta San Michele in Val Roya.

"Un cordiale incontro in frazione San Michele, accolti dal sindaco Adriano Biancheri, ospiti del bar 'Gasoline' del nostro socio Feliciano Troccoli, alla presenza di una delegazione di Confesercenti, dirigenti territoriali ed operatori associati del territorio" - racconta Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti - "L’incontro si è svolto in un clima di ascolto e confronto costruttivo: un’occasione per ricordare la posizione strategica di Olivetta sulla dorsale che unisce la Liguria al Cuneese e alla parte francese della Val Roya. La strada statale 20, oggi ancora interrotta, è in attesa della riapertura del tunnel del Tenda e del ritorno dello storico passaggio di turisti da e per il Piemonte".

L’assessore Scajola ha voluto sottolineare l’importante ruolo svolto dalle due stazioni ferroviarie di Olivetta ed Airole, situate sulla linea Ventimiglia-Cuneo, definita Ferrovia delle Meraviglie, inserita come uno dei Luoghi del Cuore del Fai, con un servizio pubblico a disposizione delle persone che qui abitano ma ha ricordato la centralità della mobilità sostenibile e del turismo ferroviario per il rilancio delle aree interne.

"Ringraziamo l’assessore Scajola per l’attenzione e disponibilità dimostrata verso le piccole realtà imprenditoriali del nostro entroterra, grazie anche ai numerosi interventi di rigenerazione urbana di molti piccoli borghi" - dichiara Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti - "È fondamentale mantenere un dialogo aperto con le istituzioni per trovare insieme soluzioni concrete e condivise".

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra la Regione Liguria e Confesercenti per il sostegno dell’economia di prossimità, a sostegno delle attività di valorizzazione dei borghi storici.