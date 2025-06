Sportshore, 49 anni di mare e passione: a Bordighera, Sanremo e Ventimiglia il punto di riferimento per il noleggio barche (Foto e video)

Dal 1976 Sportshore è sinonimo di mare, sport e libertà. Nata come società sportiva dedicata alla formazione di atleti nelle discipline della vela e del windsurf, l’attività fondata da Mauro Ballabio ha saputo evolversi negli anni, diventando oggi una realtà di riferimento per il noleggio di imbarcazioni in Riviera.

Dalla scuola di vela al noleggio dei primi gommoni a motore, fino alle moto d’acqua e jet ski: negli anni 2000 Sportshore era già il più grande centro ligure per il noleggio di moto d’acqua, con dieci mezzi disponibili su una spiaggia privata. Con l’introduzione dell’obbligo della patente nautica per queste imbarcazioni, l’azienda ha saputo rinnovarsi puntando sul noleggio di barche a motore. La sede è stata così trasferita nel porto turistico di Bordighera, dove si è progressivamente ampliata la flotta.

Oggi Sportshore mette a disposizione una flotta di 13 imbarcazioni di varia tipologia, pensate per soddisfare ogni esigenza: barche senza patente, barche con patente e imbarcazioni con equipaggio. Una gamma che permette a chiunque, dal neofita al diportista esperto, di vivere un’esperienza indimenticabile in mare.

Le barche senza patente, facili da condurre anche per chi non ha alcuna esperienza di navigazione, possono trasportare da 2 a 6 persone. Con queste imbarcazioni è possibile, ad esempio, raggiungere Monaco da Sanremo in soli 40 minuti di navigazione. Per chi è in possesso della patente nautica, Sportshore offre mezzi altamente performanti, tra cui spiccano imbarcazioni dotate di motori Mercury Verado da 300 cavalli e 8 cilindri.

Fiore all’occhiello della flotta è lo yacht Jeanneau Prestige 42, un 13 metri motorizzato con 700 cavalli, ideale per crociere di più ampio respiro. A bordo di questa imbarcazione si possono esplorare le meravigliose coste delle Isole Porquerolles, della Corsica o di Portofino, godendo di comfort e sicurezza.

Ma Sportshore non è solo noleggio: l’offerta comprende anche proposte personalizzate per eventi come addii al nubilato, compleanni, anniversari e persino il suggestivo rito della marina tedesca con lo spargimento delle ceneri in mare. Il team è composto da skipper esperti, meccanici sempre pronti a intervenire anche a distanza e hostess per garantire un servizio di alto livello. Inoltre, un’imbarcazione di emergenza è sempre pronta a salpare per ogni evenienza.

Le basi operative di Sportshore si trovano nei porti di Sanremo Portosole, Bordighera e Ventimiglia Cala del Forte. Da qui è possibile partire per escursioni indimenticabili alla scoperta della costa azzurra e del mar Ligure, con la possibilità di avvistare delfini, balene e tartarughe marine.

Dopo quasi cinquant’anni di attività, Sportshore continua a essere il punto di riferimento per chi ama il mare e desidera viverlo in totale libertà e sicurezza.