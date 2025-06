Sanremo: alla scuola ''Rubino' è terminato il ciclo di letture ad alta voce compiute dalla Dottoressa  Rossella Masper

Si è concluso mercoledì scorso, alla scuola Rubino, il ciclo di letture ad alta voce compiute dalla Dottoressa Rossella Masper, sempre molto apprezzate dai bambini e dalle bambine.

Il ciclo ha avuto inizio a gennaio nel Giorno della Memoria con la lettura del libro “Olocausto. Storie di sopravvissuti” ed è terminato a giugno con la lettura dell’albo in versi “Il fiore della vita” di Alberto Pellai, Edizioni DeAgostini. Quest’ultima è una storia contro la prepotenza per imparare la pace: “In un angolo del mondo, tra le rughe del cemento è comparso, solitario, un fiore. Ogni giorno con il suo annaffiatoio giallo la piccola Teresa se ne prende cura. Finché, su un carro trainato da impetuosi cavalli, arriva un re prepotente: "Questo fiore adesso mi appartiene: lo porto via con me. E se non ti va, son pronto a fare guerra!". Attraverso un poetico ed evocativo racconto in versi, Alberto Pellai ci propone la storia di un piccolo fiore conteso come la sceneggiatura inevitabile di tutte le guerre. Soldati, bombe e missili mettono in pericolo il fiore ormai abbandonato, che si spoglia petalo dopo petalo, finché non resta che uno stelo vuoto e piangono tutti, piange anche il re. Perché la guerra lascia solo sconfitti, morte e distruzione e fa crescere solo la paura. Ma se impariamo a prenderci cura del fiore della vita, lo stelo potrà tornare a fiorire”.

Dopo la lettura è stato dato spazio agli interventi dei bambini, dai più piccoli ai più grandicelli, ma la conclusione è stata la stessa: quando c’è un problema, bisogna parlare e confrontarsi per trovare una soluzione, perché “la guerra è sempre una sconfitta”, come ha ripetuto fino all’ultimo Papa Francesco.