Il Comune di Sanremo aderisce alla coalizione “Ocean Rise and Coastal Resilience”

Il Comune di Sanremo ha aderito alla coalizione ‘Ocean Rise and Coastal Resilience’. In questa occasione, i consiglieri comunali Desirée Negri ed Alessandro Marenco incaricati dall’Assessore all’Ambiente Ester Moscato, hanno partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale al Summit di Nizza, organizzato dalle Nazioni Unite, per affrontare le sfide legate all'innalzamento del livello del mare e alla resilienza costiera.

Durante il Summit, i partecipanti si sono impegnati a ottenere risultati ambiziosi su temi cruciali, tra cui:

- La lotta contro la pesca illegale

- L'istituzione di aree marine protette nelle zone territoriali

- La decarbonizzazione del trasporto marittimo

- La lotta contro l'inquinamento da plastica

- Raccomandazioni per la protezione degli oceani

Un obiettivo fondamentale del Summit è la firma degli ‘Accordi di Nizza’, che rappresenterebbero l'equivalente per l'oceano degli Accordi di Parigi. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 500 sindaci provenienti da città costiere e regioni minacciate dall'innalzamento del livello del mare. Nizza è la prima città francese ad ospitare l'UNOC, dopo New York nel 2017 e Lisbona nel 2022. Era presente anche John Kerry, ex segretario di stato degli Stati uniti d’America, inviato dal Presidente americano per il clima.

Il Summit ha coinvolto 187 Stati membri delle Nazioni Unite, quasi un centinaio di capi di Stato e di governo, più di 2000 scienziati e 15.000 rappresentanti della società civile, tutti uniti per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo. Il Comune di Sanremo è determinato a contribuire attivamente a questo importante dibattito globale, riconoscendo l'importanza di proteggere i nostri oceani e promuovere la sostenibilità delle nostre coste.