Vero o falso? Il calcio divertente raccontato dalla Chat GPT

Oggi vogliamo sperimentare le nuove tecnologie per farci raccontare il calcio in ogni suo aspetto, dai record insuperabili alle scommesse sportive più incredibili, fino agli episodi più divertenti di allenatori e calciatori che ci hanno fatto sbellicare dalle risate.

Quale miglior interlocutore se non la chat GPT? Nella maggior parte dei casi tutti i dati e gli episodi sono corretti ma può capitare che l'intelligenza artificiale inventi qualche storia: vediamo se riuscite a scoprire qual è il falso tra questi aneddoti.

La leggendaria corsa di Mazzone

Nel settembre 2001 in un match infuocato tra Brescia e Atalanta, Carlo Mazzone viene preso di mira dai tifosi della Dea e quando è sotto di 3 a 1, promette alla curva Nerazzurra che, in caso di pareggio, sarebbe andato a festeggiare proprio sotto di loro.

Quando Baggio segna la sua personale tripletta che porta il risultato sul 3 - 3, Carlo Mazzone parte e realizza una delle scene più divertenti ed epiche del calcio contemporaneo.

Oronzo Pugliese: la sua verve comica e geniale

Il binomio calcio e comicità è sempre stato molto stretto e secondo la chat GPT Oronzo Canà è figlio di Oronzo Pugliese, un allenatore conosciuto anche come il Mago di Turi. Sono tantissime le interviste e c’è anche qualche video che mette in paragone “L'allenatore nel Pallone” e l'originale pugliese, ma sta a voi scoprire se questo paragone è reale.

Allegri e la sua filosofia tattica

Manca un solo scudetto a Massimiliano Allegri per raggiungere l'allenatore il più vincente di sempre, Giovanni Trapattoni, e il tecnico Livornese è famoso anche per le sue teorie, quale il cortomuso o le sue semplificazioni estreme, come: il gioco del calcio è semplice, Basta passare al più forte e questo fa gol. Questa frase è vera o falsa?

Cassano segna contro l’Inter e poi ringrazia per l’ammonizione

Durante l'esordio di Antonio Cassano nel match del 1999 contro l'Inter vinto dal Bari per 2 a 1, Fantantonio segnò il gol decisivo, una rete spettacolare, dopo la quale andò sotto la curva per festeggiare con tutta la sua Bari.

L'attaccante dei Galletti prese un giallo perché si era tolto la maglia e aveva anche rallentato la ripresa del gioco, quando Collina mostrò il cartellino, Cassano preso dall’emozione lo ringraziò dicendo “grazie mister - arbitro”.

Il record di Totti e altri aneddoti

I record di Totti sono tantissimi e la chat GPT ci ricorda che è anche il calciatore che ha segnato più gol con un solo Club: 250. insieme al Maldini è l'unico ad aver disputato 25 campionati di serie A, oltre al record All Time di 71 rigori segnati. Questi record sono veri?

Gascoigne è il re del nudismo e delle bravate

Paul Gascoigne è stato uno dei calciatori più forti in assoluto, ricordato sia per i suoi gol fantastici sia per le sue pazzie fuori e dentro al campo. Nel periodo in cui giocava con la Lazio, si rese protagonista di diversi episodi di nudismo per far divertire i compagni e per far ridere o innervosire il CT Dino Zoff.

Durante la sua carriera non mancano gli scherzi di pessimo gusto ai compagni, struzzi portati agli allenamenti, palloni mandati fuori nei boschi per avere una scusa e svignarsela.

Qual è l’episodio falso creato da Chat GPT?

Quando viene suggerito al sistema di Intelligenza Artificiale di seguire i record presenti sui siti ufficiali, i dati sono giusti, infatti, i record di Totti sono esatti, tuttavia, le storie potrebbero non essere vere, perché la Chat GPT senza istruzioni precise tende a romanzare e inventare.

L’episodio falso, ovvero la particolare situazione inventata dal sistema, riguarda il ringraziamento di Cassano all’arbitro Collina per l’ammonizione ricevuta, infatti, Fantantonio era talmente emozionato che non proferì parola.















