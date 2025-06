Vallecrosia, incidente auto-moto: ferite due minorenni (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, nel primo pomeriggio odierno, a Vallecrosia per un incidente stradale verificatosi sull'Aurelia, all'incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Aldo Moro, che sembra aver coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti un'automedica Alfa 3 della Croce Verde Intemelia, Ponente Emergenza, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, i carabinieri, la polizia e la polizia locale.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente ma sembrano essere due le ferite, due ragazze sui 15 anni. Raggiunte dai genitori, una minorenne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera in codice verde mentre l'altra a quello di Sanremo in codice giallo.