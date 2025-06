Ceriana celebra il suo ingresso tra i “Borghi più belli d’Italia”: il 14 giugno la cerimonia ufficiale in piazza Marconi

Ceriana si prepara a festeggiare un traguardo importante per la sua storia e per il suo patrimonio culturale. Sabato 14 giugno, alle ore 11, in piazza Guglielmo Marconi, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera dei “Borghi più belli d’Italia”, un riconoscimento che sancisce l’ingresso del suggestivo borgo ligure nel prestigioso circuito nazionale.

Alla cerimonia prenderanno parte le Autorità locali, regionali e i rappresentanti delle associazioni, a sottolineare l’importanza di questo evento per l’intera comunità. Il conferimento della Bandiera rappresenta un riconoscimento al valore storico, architettonico e paesaggistico di Ceriana, borgo che da sempre custodisce con orgoglio le sue tradizioni, la sua identità e il suo straordinario patrimonio.

L’Amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare per condividere insieme questo momento di festa. Si tratta di un risultato che premia il lavoro di chi, negli anni, ha contribuito alla tutela e alla valorizzazione del borgo, rendendolo una delle perle più affascinanti della Riviera di Ponente.

Il circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, nato per promuovere i piccoli centri italiani di particolare pregio storico e artistico, rappresenta una vetrina importante a livello nazionale e internazionale. L’ingresso di Ceriana contribuirà a rafforzare la vocazione turistica del paese, già conosciuto per la bellezza dei suoi vicoli, per il paesaggio che lo circonda e per il ricco calendario di eventi culturali e tradizionali.

Sabato prossimo, dunque, Ceriana si vestirà a festa per celebrare questo prestigioso traguardo. L’appuntamento è in piazza Marconi: un’occasione per guardare con orgoglio al passato e con entusiasmo al futuro.