Sanremo: asfalto in pessime condizioni in corso Marconi e via Padre Semeria, il pensiero di due nostri lettori

Un nostro lettore, Michele, ci ha scritto per lamentare la situazione dell’asfalto di corso Marconi: “Abbiamo il tratto da dove comincia il comune di Sanremo e fino a villa Helios con circa 500-600 metri disastrati, non un bel biglietto da visita per chi entra a Sanremo avendo percorso la via Aurelia da Bordighera all'entrata di Sanremo su una strada perfetta. Situazione simile per i marciapiedi, diversa invece per l’asfalto nella zona di Capo Nero dove troviamo un manto quasi perfetto”.

Cristina Vigna, invece, si unisce alla mail di un'altra lettrice, proprietaria di una seconda casa a Sanremo: "Anch'io come la signora mi reco regolarmente nella seconda casa e non posso che concordare con quanto scritto dalla lettrice. Via Padre Semeria, che tra l'altro è il biglietto da visita per i turisti che arrivano dall'autostrada, è un colabrodo con buche profonde da anni. Senza tralasciare naturalmente i rifiuti abbandonati. Uno su tutti un water che dallo scorso inverno staziona sul marciapiede della strada laterale che da via Padre Semeria scende verso il Condominio Residence Baiasole".