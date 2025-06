Sanremo: i dehors di bar e ristoranti della città potranno essere ampliati del 50% per quasi sei mesi l'anno

'Spazio aperto', ovvero l'idea che è partita negli anni successivi al Covid e che consente ai gestori di bar e ristoranti di ampliare i propri dehors, si allarga ulteriormente. La decisione è stata presa oggi pomeriggio, durante la riunione del tavolo del commercio che si è svolta in comune a Sanremo.

Grazie infatti all’azione portata avanti dalla Confcommercio, che gli anni scorsi si era fatta promotrice dell’iniziativa, sarà possibile ampliare del 50% gli spazi in concessione per i dehors per un totale di 180 giorni, spalmabili nel corso dell’anno.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo, Andrea Di Baldassare: “Si tratta di un risultato molto importante, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva. La possibilità di spalmare i 180 giorni di estensione dello spazio dei dehors nell’arco di tutto l’anno, ci consentirà di farci trovare pronti in periodi nevralgici quali le festività ed eventi come il Festival della Canzone Italiana. Ringraziamo l’Amministrazione comunale, l’assessore Massimo Donzella e gli uffici comunali per questa grande opportunità e ci adopereremo per divulgare i particolari dell’iniziativa ai nostri associati, quale ulteriore strumento a favore della qualità del servizio ai tanti turisti attesi nella Città di Sanremo”.