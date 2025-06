Politiche dell’occupazione: assessore Ferro apre i lavori della riunione nazionale della rete Eures

È in corso al Porto Antico di Genova, nella suggestiva cornice del Centro Congressi dei Magazzini del Cotone, la Riunione Nazionale della Rete EURES, l’evento che celebra il 30° anniversario della rete europea per la mobilità professionale. Quattro giornate intense, dal 3 al 6 giugno, che riuniscono operatori, istituzioni e partner europei per discutere le nuove sfide e opportunità del mercato del lavoro in Europa.



A dare il via ai lavori, questa mattina, è stata l’assessore alle Politiche dell’Occupazione della Regione Liguria, Simona Ferro, che ha sottolineato l’impegno concreto della Regione nel potenziamento dei servizi per l’impiego: “Ospitare un evento di questa portata in Liguria è motivo di grande orgoglio. Negli ultimi anni, grazie a un piano di riqualificazione da 30 milioni di euro, abbiamo lavorato per rendere i nostri centri per l’impiego sempre più moderni, accessibili e in rete con il sistema europeo, e i risultati che abbiamo raggiunto sono importanti”.

Durante l’evento sono stati presentati progetti innovativi e buone pratiche che vedono proprio la Liguria come esempio di collaborazione efficace tra livello locale, nazionale e comunitario. “La celebrazione del 30° anniversario di EURES - conclude l’assessore - ha rappresentato non solo un momento di bilancio, ma anche un’occasione per rafforzare la cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e rilanciare politiche attive in grado di rispondere ai bisogni di un mercato del lavoro in continua evoluzione”.