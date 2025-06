L'assessore regionale Marco Scajola a Perinaldo per l'inaugurazione dell'erbario della scuola Cassini

L'assessore regionale alla Tutela del Paesaggio Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco Francesco Guglielmi, il nuovo erbario della biblioteca civica di Perinaldo dedicato alla memoria del grande botanico Libereso Guglielmi a cent'anni dalla sua nascita.



L'iniziativa è stata portata avanti, durante tutto il corso dell'anno, dagli alunni della scuola, primaria e dell'infanzia, Giovanni Cassini insieme al corpo forestale dei Carabinieri di Rocchetta Nervina, a quelli della stazione di Perinaldo e alla guida naturalistica Elisa Mezzatesta.



"Una bellissima iniziativa alla quale ho preso parte con piacere - dichiara l'assessore regionale Scajola -. La biblioteca di Perinaldo avrà un motivo in più per essere visitata e vissuta dalla cittadinanza, dagli stessi alunni e dai turisti che frequentano questo bellissimo paese del nostro entroterra. Come Regione Liguria stiamo investendo, proprio nelle aree interne, risorse cospicue con l'obiettivo non solo di preservarle, ma anche e soprattutto di valorizzarle".