Ventimiglia, ritrovato il cagnolino Tito: era stato prelevato da alcuni truffatori durante la staffetta d'adozione

"Con grande sollievo comunichiamo che Tito, il cane anziano e malato scomparso nei giorni scorsi a Ventimiglia, è stato ritrovato e riconsegnato nella notte alla sua adottante". Oggi l'annuncio ufficiale dei volontari che finalmente hanno ritrovato il cagnolino.



Tito era stato erroneamente consegnato da una staffetta a una coppia di cittadini francesi, che lo ha detenuto per alcuni giorni. Grazie alla massiccia diffusione dell’appello e alla mobilitazione della rete, il messaggio è arrivato alle persone coinvolte, portando così alla restituzione del cane che a quanto pare era stato prelevato da dei truffatori seriali i quali avevano visto l’annuncio su una chat pet alert 34 e avevano contattato la volontaria di Nizza che fa da tramite per le adozioni, inducendola quindi in errore.



Tito è attualmente in sicurezza e sarà immediatamente sottoposto a controlli veterinari per verificare le sue condizioni di salute. "Ringraziamo profondamente tutti coloro che hanno condiviso l’appello, concludono i volontari, fornito segnalazioni utili e contribuito alla positiva risoluzione di questo caso". Il cagnolino quindi è stato affidato alla nuova padrona che abita a Flayosh, nel Var.