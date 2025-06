Sanremo: tutela dell'ambiente marino, sabato prossimo la 12a edizione della pulizia dei fondali al porto vecchio

Si svolge sabato prossimo, dalle 9 alle 11, la dodicesima edizione della pulizia dei fondali del porto vecchio di Sanremo, promossa dal Consolato del Mare. Si tratta di un’importante operazione a forte valenza ambientale, che vedrà impegnati il subacqueo professionista Fabio Avagnina e una squadra composta da sei militari del V Nucleo Subacquei della Guardia Costiera, di stanza a Genova. I partecipanti metteranno a disposizione la propria esperienza e il proprio senso civico per contribuire alla tutela dell’ambiente marino.

Ogni anno, dai fondali vengono recuperati rifiuti di ogni genere: batterie esauste, copertoni, biciclette, motorini, carrelli della spesa e numerosi altri oggetti che non dovrebbero mai finire in mare. Un fenomeno che richiama l’attenzione sulla necessità di comportamenti più responsabili da parte di tutti. L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione delle associazioni U Luvassu, Yacht Club e Canottieri ed il patrocinio del Comune di Sanremo, che fornirà il materiale necessario per le operazioni di recupero e curerà lo smaltimento dei rifiuti nel pieno rispetto delle normative ambientali. Particolare rilievo assume quest’anno la partecipazione del Gruppo A.N.M.I. di Sanremo, che collaborerà attivamente all’iniziativa.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere questo gesto concreto a favore del nostro mare. È auspicabile una significativa presenza di giovani, sempre più attenti ai temi della sostenibilità e fondamentali per costruire un futuro più rispettoso dell’ambiente.