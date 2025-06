Santa Caterina, il restauro si amplia: il Comune di Taggia approva una perizia suppletiva da 31mila euro

La Giunta comunale di Taggia ha approvato una perizia di variante e suppletiva da oltre 31mila euro per i lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso di Santa Caterina, intervento che rientra nel più ampio programma regionale di rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico. La decisione è stata assunta all’unanimità nella seduta del 20 maggio e comporta un aumento complessivo del costo dell’opera, che passa da 352.000 a 354.500 euro.

La variante si è resa necessaria a seguito di modifiche progettuali emerse durante l’esecuzione dei lavori, che hanno richiesto l’integrazione di alcune lavorazioni non previste nel progetto originario. Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica, la nuova spesa – pari a 31.445,74 euro oltre IVA – riguarda lavorazioni aggiuntive quantificate dal direttore dei lavori, l’architetto Luca Vercesi, e validate dal Responsabile Unico del Procedimento. Quest’ultimo ha redatto un’apposita relazione in cui attesta la legittimità e la conformità della perizia ai limiti di legge, escludendo anche qualsiasi conflitto d’interesse.

Il progetto, avviato nel quadro del bando regionale approvato dalla Liguria con delibera n. 995 dell’agosto 2014, prevede la realizzazione di alloggi di edilizia sociale e la costruzione di una sala teatrale all’interno del complesso di Santa Caterina. L’intervento è stato aggiudicato nel dicembre 2021 alla ditta Marino Snc di Sanremo per un importo di 246.244 euro oltre IVA, con firma del contratto nel febbraio 2023 e consegna dei lavori avvenuta il mese successivo. Con l’approvazione della perizia suppletiva, l’importo totale dei lavori sale a 277.690,51 euro (inclusi i costi per la sicurezza), mentre il quadro economico complessivo dell’intervento, comprensivo di spese tecniche e somme a disposizione, raggiunge i 354.500 euro, con un incremento finale di 2.500 euro rispetto alla previsione iniziale.

La nuova spesa sarà coperta attingendo a due residui di impegno già iscritti a bilancio: 23.721,02 euro dal capitolo dedicato al finanziamento regionale e 75.065,54 euro dal capitolo riferito a risorse comunali. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di garantire la continuità dei lavori senza ulteriori rallentamenti. L’intervento sul complesso di Santa Caterina rappresenta uno dei progetti più significativi per il recupero del patrimonio storico-architettonico della città e per l’ampliamento dell’offerta abitativa e culturale nel centro di Taggia. Con la nuova perizia, l’Amministrazione punta a migliorare ulteriormente la qualità e la funzionalità dell’opera in corso.