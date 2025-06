Confesercenti ed Adecco Group continuano la proficua collaborazione: la settimana scorsa un incontro per il lavoro

Confesercenti Imperia e Adecco Group hanno rafforzato l'intesa per una maggiore collaborazione per promuovere il mondo del lavoro a favore delle imprese, con una particolare attenzione ai valori fondamentali dell'inclusione, nei settori del commercio e del turismo della nostra provincia. Il litorale di San Bartolomeo al Mare ha fatto da sfondo al meeting a cui hanno partecipato i vertici nazionali di Adecco Italia spa, azienda leader nella gestione delle risorse umane, le dirigenze provinciali di Confesercenti e di Assohotel.

Il mood della giornata era mirato al consolidamento della collaborazione tra le due realtà, iniziato da tempo, che si concretizzerà in diverse iniziative mirate a migliorare il contesto lavorativo delle nostre imprese, agevolando la ricerca e l'inserimento lavorativo nelle strutture, fornendo strumenti e competenze, promuovendo opportunità di nuova formazione e orientamento, con soluzioni di valore, favorendo l'inserimento lavorativo delle persone, con particolare attenzione alle tematiche sociali. L'obiettivo comune è ricercare persone che siano ispirate, motivate e formate per affermarsi in un contesto lavorativo in continua evoluzione, offrire alle nostre aziende associate un valido per la ricerca continua di personale qualificato.

"Il lavoro ha un grande potere - dichiara Adecco - quello di far crescere l’economia.Noi siamo il tramite tra le aziende che cercano personale ed i lavoratori che sono pronti a cogliere le opportunità offerte. È questo a renderci diversi".

"Le nostre imprese - evidenzia Confesercenti - hanno sempre più difficoltà a ricercare personale qualificato. Grazie all'accordo con Adecco, cerchiamo di avvicinarsi sempre più alle loro esigenze, fornendo nuove opportunità e nuovi strumenti di sostegno anche per le fasce più deboli, per le persone più fragili ed in maggiore difficoltà".

La delegazione di Adecco era composta da Angelo Lo Vecchio (Amministratore delegato), Claudio Soldà (Responsabile relazioni esterne e istituzionali) e da Gabriele Catalano (direttore della filiale di Imperia). La Confesercenti era rappresentata da Leonardo Ceresi presidente di Assohotel, Sergio Scibilia segretario, Jacopo Lagorio e Stefano Gagino di Cescot Imperia. In un clima molto cordiale si sono gettate le reti per costruire nuovi progetti e nuove opportunità, unendo competenza ed esperienza alla conoscenza del territorio e delle imprese locali.