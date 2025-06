Vallecrosia, Luca Catalano presenta “Lumumba. Eroe africano" a Monaco (Foto)

Luca Catalano, originario di Vallecrosia, presenterà il suo libro “Lumumba. Eroe africano" a Monaco. L'incontro, a ingresso libero, sarà martedì 10 giugno alle 18:30, nella sala F della Maison des Associations, 2 bis Promenade Honoré II.

L'autore parlerà della sua graphic novel, di cui è lo sceneggiatore, conversando con Vilfredo Chicco Agnese e Alessandra Zunino.

Luca Catalano, originario di Vallecrosia, vive a Nairobi, è un africanista e operatore umanitario. "Il 17 gennaio 1961, in una misera prigione di Lubumbashi, Lumumba sa che sta per essere ucciso per aver condotto il suo popolo a spezzare le sanguinarie catene della colonizzazione belga nel più grande e ricco paese d’Africa, il Congo, ma gli stessi ideali e valori con cui ha condotto la sua nazione all’indipendenza gli danno la forza per guardare a testa alta i suoi nemici e non rimpiangere nulla, consapevole che la sua vicenda sarà da esempio per tutte le lotte d’indipendenza africane che si scateneranno in quel periodo caotico e ricco di speranza che fu l’inizio degli anni sessanta" - si legge nella trama del libro.