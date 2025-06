Vallebona, estate 2025: ecco il programma degli eventi tra tradizioni, musica, storia e cultura del piccolo centro

Il Comune di Vallebona inaugura l’estate 2025 con un mese di giugno all’insegna delle tradizioni, musica, storia e cultura. Un calendario ricco di eventi accompagnerà residenti e visitatori tra celebrazioni religiose, degustazioni , incontri letterari, installazioni artistiche e tanta musica, con un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio locale.

Lunedì 9 giugno alle ore 16.30 si celebrerà San Benedetto, compatrono del Paese. Ogni cinque anni la teca del Santo viene portata a spalla in processione per le strade e i carugi del centro storico con la presenza di autorità civili e religiose

"Verità, bugie e fior d’arancio". Domenica 15 giugno, nel pomeriggio, torna il tradizionale appuntamento con “Verità ,bugie " , tributo al nostro Presidio slow food l'acqua di fior d’arancio amaro”. Le mani sapienti delle donne della pro loco di Vallebona saranno protagoniste di uno show cooking dove dimostreranno come preparare cuocere e servire le Bugie , le chiacchere, il dolce tipico del paese aromatizzate con l'acqua di fior d'arancio amaro. Mercatino dei prodotti locali, artigianato, musica accompagneranno il percorso nel borgo. Alle 18 nell'AreArte ,uno spazio dedicato alla bellezza, documentario "territori e contadini nel ponente ligure", seguirà la presentazione del libro di Chiara Ferraris "La signora del neroli"

"Festa della “muxica”. Sabato 21 giugno, inizia l'estate! La stagione della leggerezza e delle serate all'aperto in compagnia. Dalle 18 alle 22, nella suggestiva Piazza XX settembre, nel cuore del centro storico, si alterneranno gruppi musicali. "Voci, memorie, emozioni e altro...". Venerdì 27 giugno alle 18 inaugurazione " SGUARDI OLTRE LA VALLE" - 8 luoghi della memoria - a cura di Lorena Viale e Gloria Siccardi. Una Mostra diffusa nel centro storico scaturita dall'incontro con la comunità. Alle 21 rassegna “Libri all’aria” a cura dell' Associazione Festival delle ragazze. Nella Loggia dell’Aria, incontro con l’autrice Carolina Paolicci.

Domenica 29 giugno nel pomeriggio santa messa e processione di San Pietro.

Il programma delle manifestazioni ,promosso dal Comune di Vallebona in collaborazione con tutte le associazioni e volontari del paese , mostra una comunità viva, pronta ad accogliere visitatori con proposte ricche, pensate per tutte le età e perfetta per chi vuole riscoprire l’anima più autentica del borgo. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale www.vallebona.info o seguire i canali social del Comune di Vallebona – Ufficio Cultura e Turismo.