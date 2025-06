Sanremo Design: il design si fa racconto, visione e partecipazione attiva grazie agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo, protagonisti dell’edizione 2025

Dal 6 al 13 giugno la sede dell’Accademia di Belle Arti, in via Val Del Ponte a Sanremo, sarà il cuore pulsante del design italiano, ospitando la prima edizione di SAND, Sanremo Design, evento organizzato dall’Accademia in collaborazione con due aziende di eccellenza: Artemide ed Edra e patrocinato da Regione Liguria, Comune di Sanremo e Confindustria Imperia. SAND 25 è stato organizzato ed ideato dai docenti dell’Accademia di Belle Arti, l’evento è il frutto di un percorso che si è sviluppato nei mesi scorsi con talk, workshop, convegni, nel quale sono stati coinvolti gli studenti dell’Accademia, che hanno avuto un ruolo centrale nell’organizzazione e realizzazione del progetto.

Infatti, a partire da una ricerca approfondita sulle filosofie progettuali di Artemide ed Edra, gli studenti hanno studiato non solo i prodotti iconici, ma anche le figure chiave dei due brand – dai direttori aziendali ai designer – per comprenderne la visione, le tecnologie e l’evoluzione culturale. Sulla base di queste analisi, gli studenti hanno curato l’intero concept della mostra, definendone il percorso, le scelte espositive e le modalità narrative. L’allestimento è frutto del loro lavoro collettivo, nel quale teoria, pratica e sperimentazione si intrecciano.



Una sezione dell’evento sarà inoltre dedicata a progetti e prototipi sviluppati dagli stessi studenti durante il loro percorso formativo all’Accademia. Un’occasione per mostrare la qualità della didattica e l’impegno progettuale delle nuove generazioni di designer. Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo hanno voluto proporre un percorso espositivo non cronologico, ma costruito per evocazioni e qualità progettuali. Ogni oggetto in mostra – lampade, sedute, arredi iconici – è stato scelto per il suo valore atemporale, per la sua capacità di dialogare con il presente pur mantenendo una forte identità. Ogni pezzo sarà accompagnato da una descrizione critica e una scheda tecnica, frutto di un lavoro di ricerca e analisi svolto dagli studenti, per restituire non solo la bellezza dell’oggetto, ma anche il pensiero che lo ha generato.

L’inaugurazione sarà venerdì prosismo alle 18 e la partecipazione è su invito. La settimana di eventi si aprirà con un talk, con personaggi di spicco del mondo del design: Carlotta de Bevilacqua, Presidente di Artemide e Monica Mazzei, Vicepresidente di Edra; le quali esploreranno, insieme a Carlo Biasia, architetto e Project Architect Interni Magazine , le trasformazioni del settore e sulle tendenze che stanno plasmando il design contemporaneo. A partire da sabato 7 giugno sarà possibile visitare la mostra, includerà prodotti d’archivio, pezzi iconici e articoli esclusivi appena presentati al Salone del Mobile di Milano da Artemide ed Edra.

La mostra sarà aperta al pubblico a partire da sabato 7 giugno fino a venerdì 13 giugno con i seguenti orari: il 7 e l’8 giugno dalle 16 alle 22, dal 9 al 13 giugno dalle 16 alle 20. L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Durante la settimana sono previsti tre workshop, gratuiti, con obbligo di prenotazione da effettuare chiamando la segreteria dell’Accademia al seguente numero di telefono: 0184 668877 o inviando una mail a segreteria@accademiabelleartisanremo.it

9 giugno dalle 16 alle 19 il docente Andrea Brun terrà un workshop di fotografia;

11 giugno dalle 16 alle 19 la docente Elena Vernier Frontero terrà un workshop di incisione;

12 giugno dalle 16 alle 19 la docente Anna Ippolito terrà un workshop di cianotipia (un metodo fotografico che produce immagini monocromatiche blu, utilizzato spesso in ambito artistico)

In tutti i workshop gli studenti dell’Accademia affiancheranno i docenti nelle sessioni didattiche.

Commentano gli studenti del corso di architettura di interni e design dell’Accademia di Belle Arti:

Erika Ragazzini: “L’intero evento è infatti frutto di un progetto condiviso: ogni facoltà e anno accademico ha contribuito all’organizzazione e all’allestimento della mostra, interpretando il design delle due aziende in linea con le proprie competenze. Una sfida importante, vissuta però come un’opportunità formativa unica, che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente, non solo con i propri docenti, ma soprattutto con professionisti del settore, vivendo un’esperienza concreta di progettazione e portando alla luce le proprie capacità.”

Vittorio Iannello:” Un’esperienza che ha messo in luce l’importanza della sinergia tra cultura, impresa e territorio, e che punta a rendere SAND un appuntamento annuale di riferimento per chi vive e ama il design. Con questa prima edizione, l’Accademia di Belle Arti di Sanremo rilancia il proprio ruolo come polo culturale e creativo, capace di attrarre talenti, stimolare la ricerca e contribuire allo sviluppo di una nuova generazione di progettisti.”

Luigi Fracassi: ”Per noi studenti, SAND25 è stato molto più di un’esercitazione: è stato un banco di prova concreto. Abbiamo lavorato alla progettazione del concept espositivo, alla ricerca sui brand coinvolti e alla realizzazione dell’allestimento, vivendo in prima persona ogni fase del processo. Il confronto con professionisti e aziende ci ha permesso di vedere da vicino il legame tra teoria e pratica, tra idee e realizzazione. Portare le nostre versioni negli spazi dell’accademia e vederle prendere forma ci ha resi più consapevoli del nostro ruolo come designer del futuro.”

Giorgia Quattrone:” Questo progetto è una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale. Il confronto diretto con aziende di prestigio come Edra e Artemide ci ha permesso di esplorare la progettazione da nuovi punti di vista, imparando come dietro ogni prodotto ci siano ricerca, cultura e visione. Partecipare attivamente alla creazione dell’allestimento ci ha messo alla prova come progettisti e ci ha stimolati nel vedere le nostre idee in progetti concreti, dando maggiore significato al nostro percorso universitario.”