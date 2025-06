Ad Apricale la benedizione della 'Madonna del Sollievo', un momento speciale di fede e comunità (Foto)

Si è svolta venerdì scors, presso la suggestiva Grotta del Sollievo di Apricale, la Benedizione della Madonna del Sollievo, un evento di profonda spiritualità e partecipazione comunitaria alla presenza del Vescovo Antonio Suetta che, con parole toccanti, ha arricchito l'occasione tanto attesa.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla direzione della Residenza Protetta Anselmo Pisano per il gentile invito - ha detto Suetta - al personale per la dedizione con cui si prende cura degli ospiti, e a tutti voi per l’accoglienza così calorosa e familiare che ho sentito nel cuore. Quello che abbiamo vissuto oggi è stato molto più di un semplice momento di preghiera: è stato un incontro di anime, un abbraccio collettivo che ha unito generazioni, storie e speranze. Occasioni come queste non finiscono con una cerimonia: continuano nel silenzio della nostra memoria e, ancora di più, nella preghiera che possiamo custodirci gli uni per gli altri. Un grazie di cuore anche a Don Jaya, che con la sua presenza e la sua guida spirituale ci ha accompagnati in questo momento di grazia. Che la Madonna del Sollievo continui a vegliare su tutti noi".

L’evento ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza, delle famiglie e degli operatori delle Residenze del Sollievo “Il Sole”, a testimonianza di un legame forte, sentito e condiviso. Un pensiero sentito è arrivato amcje dalla Signora Teresa Marco, gestore della Residenza: “Vedere così tante persone radunate per un momento di preghiera ci ha profondamente commossi. La Grotta del Sollievo rappresenta un luogo speciale per tutti noi, e oggi lo è stato ancora di più grazie alla presenza del Vescovo e di una comunità unita nel cuore.”



Il Direttore Oscar Capossela ha voluto sottolineare il valore di questo gesto. “Quella vissuta oggi non è stata solo una celebrazione religiosa, ha detto, ma un’occasione preziosa per ritrovarsi, sentirsi parte di qualcosa di più grande, costruire comunità nel segno della fede e del rispetto reciproco".

Infine, le parole di Alessandro D’Ambrosio, Vicepresidente della Cooperativa TE.MA., confermano la bellezza di questo momento: “Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, spiega, al Vescovo per la sua vicinanza e sensibilità, e a ogni singolo partecipante. Abbiamo vissuto qualcosa di semplice ma straordinario, che porteremo con noi nel cuore. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questo momento di fede, unione e speranza. La Madonna del Sollievo continui a vegliare su di noi, sulle nostre Residenze e su tutte le persone che abbiamo nel cuore".